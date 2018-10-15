Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове превысил 123 миллиона рублей

ТАМБОВ, 15 окт — РИА Новости. Товарооборот VIII международной Покровской ярмарки в Тамбове за два дня ее работы превысил 123 миллиона рублей,что почти на 11 миллионов рублей больше показателей прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Торговая программа VIII международной Покровской ярмарки в Тамбове заняла два дня, 13 и 14 октября. На ярмарку приехали участники из 44 регионов нашей страны: от Алтайского края до Чувашской республики. Около 80 участников из зарубежных стран: Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Болгарии, Франции. И более 600 предприятий, фермеров, предпринимателей и умельцев со всей Тамбовской области. При этом цены на большинство востребованных продуктов на ярмарке оказались традиционно ниже, чем сложившиеся цены в магазинах и на рынках области. Этот вопрос был отдельно проконтролирован по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самыми востребованными у покупателей стали мясо, мясные и колбасные изделия, сахар, крупы, овощи, животное и растительное масло, сыры. За два дня было реализовано более 58 тонн яблок, порядка 84 тонн овощей, более 34 тонн мяса, более 13 тонн мяса птицы, 16,3 тонны молочной продукции, пять тонн сыра, 46,7 тысячи литров подсолнечного масла, более 25 тонн сахара, свыше 1,1 тонн рыбы и рыбной продукции, 7,6 тонн живой рыбы, более 18,1 тонны колбасных изделий.

"Мы будет продолжать получать удовольствие от нашей самой лучшей в стране международной Покровской ярмарки. Все очень вкусно, ярко и красиво! Здесь есть радость и торжество человеческого общения. Праздник для души, который ещё раз напоминает нам, как богата Тамбовская область", — приводит пресс-служба слова из выступления Никитина перед участниками и гостями ярмарки.

За два дня Покровскую ярмарку посетили 175 тысяч гостей.

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