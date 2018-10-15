Кондратьев отметил важность реконструкции трассы, ведущей к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 15 окт — РИА Новости. Реконструкция трассы "Краснодар — Темрюк", которая ведет к Крымскому мосту, значительно увеличит ее пропускную способность, сказал РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Решение правительства о включении трассы А-289 "Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк" в федеральный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года для нас имеет особое значение. Отмечу, после реконструкции это будет полноценная трасса, которая позволит значительно увеличить пропускную способность автотранспорта. Наши предложения по реконструкции трассы были услышаны, решение принято в рекордно короткие сроки", — заявил Кондратьев.

Он отметил, что строительство дороги начнется заново, что потребует значительных финансовых вложений.

"Очевидно, что за свои средства провести необходимую реконструкцию трассы, соответствующую транспортно-эксплуатационным характеристикам – а это 136 километров — не представляется возможным для края. Та сумма, которую озвучивают эксперты – порядка 90 миллиардов рублей – неподъемная для бюджета региона, и здесь мы рады поддержке правительства", — пояснил губернатор.

По его словам, уже сегодня дороги региона испытывают большую нагрузку. "Из-за того, что подъездной маршрут пролегает через населенные пункты, в летний сезон мы столкнулись с дорожными заторами в этом направлении. Сегодня это самый короткий путь к Крымскому мосту, поэтому он должен быть скоростным и качественным, а самое главное – безопасным. Для Кубани – этот проект не просто инфраструктурное решение, но и новая точка роста экономики", — отметил глава региона.

Он добавил, что регион готов развивать придорожный сервис, в котором испытывают необходимость туристы. У края уже есть договоренность с крупной ресурсоснабжающей организацией: компания планирует развивать сеть придорожных комплексов на всем пути следования к Крымскому мосту.

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