Эксперт согласился с прогнозом Счетной палаты о резком росте цен на бензин

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов согласен с прогнозом Счетной палаты о резком росте цен на бензин в 2019 году из-за увеличения акциза на бензин в полтора раза с 1 января.

Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2019-2021 годы напомнила, что с 1 января 2019 года акциз на бензин пятого класса увеличится с 8,213 тысячи рублей до 12,314 тысячи рублей за тонну. По мнению палаты, увеличение акциза в полтора раза с 1 января может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

"Абсолютно разделяем (прогноз Счетной палаты — ред.). Мы не раз говорили, что с одной стороны сегодняшняя политика сдерживания цен, а с другой стороны принятые налоговые решения вызывают диссонанс. Повышение НДС на 2 процентных пункта, существенный рост акциза с января неизбежно должны повлечь за собой существенный рост цен на топливо", — прокомментировал Баженов РИА Новости.

По его словам, позиция регуляторов в этой ситуации непонятна, потому что рост НДС и акцизов всегда отражались и будут отражаться в цене топлива. Кроме того, по оценке эксперта, налоговый маневр в целом сделает внутренний рынок еще менее привлекательным, а экспорт нефтепродуктов станет выгоднее, это при том, что уже сейчас разница экспортной и внутренней цены почти достигает 10 тысяч рублей за тонну.

"Оптовая цена у нас уже сегодня растет. При этом у нас розничный топливный бизнес находится в условиях сверхнизкой маржинальности, сейчас мы снова входим в период, когда маржинальность близка к нулю и есть основания прогнозировать, что мы в ближайшее время увидим ситуацию, которую видели в мае, когда оптовые цены будут выше розничных цен крупных нефтекомпаний, договорившихся о неповышении цен с правительством", — сообщил Баженов, пояснив, что это чревато массовыми банкротствами независимых АЗС.

Цены на нефтепродукты в 2018 году резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.