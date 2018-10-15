Эксперт согласился с прогнозом Счетной палаты о резком росте цен на бензин

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов согласен с прогнозом Счетной палаты о резком росте цен на бензин в 2019 году из-за увеличения акциза на бензин в полтора раза с 1 января.
"Абсолютно разделяем (прогноз Счетной палаты — ред.). Мы не раз говорили, что с одной стороны сегодняшняя политика сдерживания цен, а с другой стороны принятые налоговые решения вызывают диссонанс. Повышение НДС на 2 процентных пункта, существенный рост акциза с января неизбежно должны повлечь за собой существенный рост цен на топливо", — прокомментировал Баженов РИА Новости.
По его словам, позиция регуляторов в этой ситуации непонятна, потому что рост НДС и акцизов всегда отражались и будут отражаться в цене топлива. Кроме того, по оценке эксперта, налоговый маневр в целом сделает внутренний рынок еще менее привлекательным, а экспорт нефтепродуктов станет выгоднее, это при том, что уже сейчас разница экспортной и внутренней цены почти достигает 10 тысяч рублей за тонну.
Цены на нефтепродукты в 2018 году резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.