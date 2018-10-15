Эксперт оценил потенциал российского экспорта в ЮАР

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия может увеличить продовольственный экспорт в ЮАР за счет поставок готовой продукции, кроме того, перспективными товарами для южноафриканского рынка могут стать орехи, рыба, мясо птицы, слабоалкогольные напитки и растительное масло, сообщил РИА Новости управляющий партнер консалтингово-коммуникационного агентства в сфере АПК Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В понедельник исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР AgriSA Омри ван Зил в интервью РИА Новости сообщил, что фермеры Южной Африки высоко оценивают потенциал России в области сельского хозяйства и заинтересованы в обмене опытом с РФ. По его словам, у России и ЮАР большой потенциал в сотрудничестве и торговых отношениях.

"Стимулом к наращиванию экспорта продуктов питания из России может стать развитие рынка продуктов глубокой переработки. Ритейл-сегмент в ЮАР очень быстро растет, только в прошлом году продажи в этом направлении достигли в денежном выражении 44,9 миллиарда долларов", — сказал Березнюк.

Он отметил, что в 2017 году в ЮАР было импортировано продуктов питания на сумму 2,5 миллиарда долларов, причем более 35% рынка среди импортеров заняли страны Евросоюза. "Перспективными экспортными позициями для рынка ЮАР могут стать различные виды орехов — миндаль, каштаны, лесные орехи, кешью, грецкие орехи и фисташки, рыба и морепродукты, особенно лососевые, слабоалкогольные напитки, сахарные сиропы, мясо птицы и растительное масло", — перечислил эксперт.

Кроме того, по его словам, в стране востребованы различные ингредиенты для пищевой промышленности. В целом же, добавил Березнюк, ЮАР является крупнейшим производителем и экспортером продовольствия на континенте, однако по ряду позиций страна остается зависима от импорта. В частности, это касается пшеницы: ЮАР импортирует 1,6-2 миллиона тонн пшеницы ежегодно, в зависимости от урожая.

По словам собеседника агентства, ЮАР может увеличивать импорт пшеницы, однако Березнюк выразил сомнение, что Россия сможет кардинально увеличить поставки пшеницы в страну. В то же время рост доли российских поставок может произойти при благоприятной ценовой конъюнктуре. "В других отраслях ЮАР работает с уже сложившимися поставщиками, и здесь нужны серьезные усилия по завоеванию рыночных долей", — заключил Березнюк.