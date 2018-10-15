Костромские власти предложат турецким инвесторам площадку для завода

КОСТРОМА, 15 окт – РИА Новости. Руководство Костромской области, побывав с бизнес-миссией в Стамбуле, наметило несколько путей сотрудничества, в частности, регион предложит турецким инвесторам площадки для строительства предприятия по глубокой переработке древесины, сообщила администрация области.

Делегация Костромской области работала в Стамбуле 13 и 14 октября. Прошли встречи с руководством провинции Стамбул, Стамбульской промышленной палаты, Евроазиатских деловых советов комитета по внешнеэкономическим связям Турции, генеральным консулом РФ в Стамбуле и торговым представителем России в Турции.

В рамках бизнес-миссии губернатор области Сергей Ситников встретился с руководством одного из крупнейших лесопромышленных холдингов Турции "Йылдызлар" (Yildizlar Yatirim Holding), который намерен построить в России деревообрабатывающее производство. Обсуждалась возможность создания такого предприятия в Костромской области. "В ближайшее время руководство холдинга намерено провести встречу с конкретными профильными специалистами и курирующими ведомствами непосредственно на территории России, в том числе с посещением площадок, предложенных костромским регионом", — говорится в сообщении.

Костромские власти рассказали турецким коллегам, что в регионе уже подготовлено все необходимое для потенциальных инвесторов – определены возможные площадки организации производства, предусмотрено решение вопросов техприсоединения, проведен анализ трудовых ресурсов, необходимых для организации эффективной работы предприятия. Участвующие во встрече собственники лесопромышленных предприятий Костромской области заверили руководство холдинга, что новое предприятие будет обеспечено сырьём в полном объеме. По предварительным расчетам, в год потребуется до 1 миллиона кубических метров древесины.

"Стороны договорились принципиально о том, что до конца этого года представители компании приезжают и предметно рассматривают площадки, возможные для размещения крупных лесоперерабатывающих производств", — прокомментировал итоги встречи Ситников. Глава региона подчеркнул, что принципиальная позиция администрации области — не экспорт сырья, а глубокая переработка древесины в регионе. Инвестор должен создать обособленное предприятие, которое должно быть зарегистрировано в Костромской области и отчислять налоги в местный бюджет.

По словам Ситникова, Костромская область обладает значительными лесными ресурсами, на сегодняшний момент лесная отрасль региона занимает ведущие позиции как в ЦФО, так и в целом в России. Только в прошлом году в основной капитал организаций лесопромышленного комплекса вложено 2,2 миллиарда рублей инвестиций. Отгружено продукции на сумму 24,2 миллиарда рублей.

Кроме сотрудничества в сфере лесопромышленного комплекса костромская сторона обсудила с турецкими коллегами еще ряд возможных проектов, в частности, в сфере строительства. Костромской губернатор отметил, что область заинтересована в участии турецких строительных компаний в реализации в регионе важных федеральных проектов по строительству социальных учреждений, в том числе детских садов и школ.

"Мы видим, что сегодня местные строительные организации не всегда могут в полном объеме закрыть наши потребности в стройке. Ищем, кто сегодня может прийти, кто может построить детские сады, школы, спортивные объекты. И привлечение иностранных строительных организаций — это реальная практика. Главное условие — чтобы компания прошла официальную регистрацию в Российской Федерации, стала субъектом хозяйственной деятельности региона, налогоплательщиком, чтобы она, по сути, стала турецкой компанией в России. И если это будет выгодно самим турецким компаниям, то для нас это принципиальное решение вопроса", — отметил Ситников.

Турецкие партнеры подтвердили заинтересованность в научно-техническом, торгово-экономическом и промышленном потенциале Костромской области для реализации проектов в сфере ювелирной промышленности, подготовки кадров, развития туризма.

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