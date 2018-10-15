Аксенов рассказал об итогах переговоров в Дамаске

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров готов поставлять Сирии продовольствие и электротехнику, взамен САР предлагает цитрусовые и фосфаты.

По его словам, уже есть "конкретные предприятия, готовые участвовать в налаживании товарооборота", Крым готов поставлять Сирии пшеничную и ржаную муку, пластиковые трубы, электротехнические инструменты, стрелочные переводы. "Сирия предлагает цитрусовые… фосфаты, которые добываются на территории республики", — заявил Аксенов журналистам после переговоров в Дамаске.

"Договорились сейчас о чем: чтобы в течение 30 дней все планы с конкретными сроками были положены на бумагу", — добавил он, назвав первоочередной задачей создание торгового дома РФ и Сирии.

Также стороны обсудили налаживание морского сообщения. "Уже есть существующий товарный поток в САР, определяем возможность обратной загрузки этих судов, мы договорились о том, что рефрижераторы должны быть использованы", — сказал Аксенов.

Также он отметил важность туристического сектора и налаживания авиасообщения между Крымом и Сирией.

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