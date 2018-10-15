Россия и Белоруссия подписали балансы поставок продовольствия на 2019 год

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии в Могилеве. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пленарном заседании Пятого форума регионов России и Белоруссии в Могилеве. Архивное фото

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия во время V Форума регионов двух стран подписали балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на сумму 3 миллиарда долларов, сообщил в понедельник начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Алексей Богданов.

"Во время пятого форума регионов Беларуси и России, который прошел 10−12 октября в Могилеве, стороны подписали балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на 3 миллиарда долларов", — приводит слова Богданова агентство БелаПАН.

Представитель ведомства отметил, что белорусским и российским ведомствам в вопросе взаимных поставок за последние годы "удалось найти общий язык и друг друга слышать". Богданов при этом подчеркнул, что РФ не может не учитывать интересы собственных производителей.

"Нас упрекали в том, что мы поставляем более дешевое сырье на российский рынок и в связи с этим конкурируем с производителями сырого молока в России. Теперь получается так, что российское сырье немного дороже белорусского. Здесь пока объективность на нашей стороне. Но вместе с тем в рамках последней встречи с российскими коллегами и разработки балансов на 2019 год мы со всей ответственностью заявляем, что мы друг друга услышали и нашли гармонию", — сказал представитель министерства.

Он уточнил, что белорусская сторона снизит объемы поставок в Россию продовольственного сырья в виде сухого и концентрированного молока, однако немного увеличит объемы поставок готовой продукции. "Это сыры, цельномолочная продукция, творог, йогурты, кефир, сметана, мясо", — перечислил начальник управления.

Одновременно балансами предусмотрено и увеличение экспорта российского продовольствия в Белоруссию. "В этом плане найдено взаимопонимание, выгодное обеим сторонам", — добавил Богданов.