АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт — РИА Новости. В Архангельске приступили к строительству нового рыбоперабатывающего завода, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
"АОВК получил инвестиционную квоту на объем в 2400 тонн трески и пикши. Комбинат обязуется обеспечить не менее 70 процентов переработки указанной рыбы на собственных мощностях. Проектная мощность рыбзавода — более 16 тысяч тонн охлажденной и мороженой рыбной продукции в год. Главным образом это будет филе и фарш из традиционных для Архангельской области трески и пикши", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании Алексея Коротенкова.
В настоящее время в области перерабатывается около двух тысяч тон рыбы.
"На новом предприятии мы планируем перерабатывать не только объемы, полученные в рамках инвестиционной квоты, но и рыбу местных рыболовецких колхозов, которые, помимо трески и пикши, добывают сельдь, камбалу и другие виды рыбы. К сотрудничеству также хотим привлечь местные компании, занимающиеся аквакультурой", — сказал Коротенков.
В числе возможных поставщиков называют и рыболовецкие предприятия Дальнего Востока. В частности, на прошедшей в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень" достигнута предварительная договоренность о поставках в 2019 году в Архангельскую область около 12 тысяч тонн рыбы судами компании "Доброфлот".
"Правительство региона поддерживает проекты, способные обеспечить области прорыв по тем или иным направлениям на ближайшие 10-15 лет. Коллеги сумели сформировать такой проект, и в итоге им были предоставлены все виды предусмотренной господдержки. Это задел, который позволит создать в регионе новые рабочие места, продолжать формировать налоговую базу, развивать социальную инфраструктуру", — приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.