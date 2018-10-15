АРХАНГЕЛЬСК, 15 окт — РИА Новости. В Архангельске приступили к строительству нового рыбоперабатывающего завода, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Заказчиком строительства выступил АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" (АОВК). Новое современное предприятие создается по соглашению с Росрыболовством.

"АОВК получил инвестиционную квоту на объем в 2400 тонн трески и пикши. Комбинат обязуется обеспечить не менее 70 процентов переработки указанной рыбы на собственных мощностях. Проектная мощность рыбзавода — более 16 тысяч тонн охлажденной и мороженой рыбной продукции в год. Главным образом это будет филе и фарш из традиционных для Архангельской области трески и пикши", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании Алексея Коротенкова.

В настоящее время в области перерабатывается около двух тысяч тон рыбы.

"На новом предприятии мы планируем перерабатывать не только объемы, полученные в рамках инвестиционной квоты, но и рыбу местных рыболовецких колхозов, которые, помимо трески и пикши, добывают сельдь, камбалу и другие виды рыбы. К сотрудничеству также хотим привлечь местные компании, занимающиеся аквакультурой", — сказал Коротенков.

В числе возможных поставщиков называют и рыболовецкие предприятия Дальнего Востока. В частности, на прошедшей в Москве агропромышленной выставке "Золотая осень" достигнута предварительная договоренность о поставках в 2019 году в Архангельскую область около 12 тысяч тонн рыбы судами компании "Доброфлот".

Строительство рыбзавода обойдется заказчику в полмиллиарда рублей. Площадь нового предприятия составит без малого полторы тысячи квадратных метров. Сдать объект, на котором будут созданы 90 рабочих мест, планируется летом будущего года. Первая продукция предприятия по плану должна появиться на прилавках архангельских магазинов в начале 2020 года.

"Правительство региона поддерживает проекты, способные обеспечить области прорыв по тем или иным направлениям на ближайшие 10-15 лет. Коллеги сумели сформировать такой проект, и в итоге им были предоставлены все виды предусмотренной господдержки. Это задел, который позволит создать в регионе новые рабочие места, продолжать формировать налоговую базу, развивать социальную инфраструктуру", — приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

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