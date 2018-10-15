Титов прокомментировал идею о запрете на возврат продуктов поставщикам

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Введение запрета на возврат торговыми сетями продуктов поставщикам может негативно отразиться на малых и средних производителях, а также вызвать рост цен конечной продукции, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Госдума в июле 2018 года приняла в первом чтении законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.

"Если торговым сетям запретят возвращать товар с истекшим сроком годности, они будут заказывать его более мелкими партиями либо сократят ассортимент. Поставщики, в свою очередь, будут вынуждены либо останавливать производство, либо серьезно сокращать его", — сказал Титов, слова которого приводит пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Кроме того, приобретение товара небольшими партиями усложнит логистический процесс, и по этой причине вырастут издержки — как для производителя сельхозпродукции, так и для продавцов. Результатом станет увеличении конечной цены продукции", — добавил он.

По его словам, принятие поправок может негативно отразиться на конкуренции поставщиков. "Причем основной ущерб понесут именно мелкие и средние производители. Сейчас малые предприятия имеют определенное конкурентное отличие — они выпускают свежую, не консервированную продукцию с меньшим сроком хранения, и за счет этого их товар более привлекателен для покупателя", — указал Титов.

В понедельник первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту о возврате поставщикам не проданных в определенный срок продуктов, которые предполагают, что возврату не будут подлежать продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней.