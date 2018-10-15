ЕРЕВАН, 15 окт – РИА Новости. Международная промышленная выставка Expo Russia — Armenia 2018 пройдет в Ереване 17-19 октября, сообщила в понедельник журналистам директор выставки Светлана Забелина.

"Выставка Expo Russia — Armenia 2018 пройдет с 17 по 19 октября в Ереване в восьмой раз. В этом году в ней участвуют более 100 компаний из разных стран, в основном из России и Армении. Больше всего из России, но есть также компании из Казахстана и Беларуси, ожидаем гостей и посетителей из Грузии и Ирана", — сказала Забелина.

По ее словам, российскую делегацию возглавит первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. "Для участников организованы около тысячи B2B встреч", — отметила Забелина.

Она добавила, что будут представлены сферы машиностроения, энергетики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, медицины и фармацевтики, телекоммуникации и связи, ИТ, науки и образования, горно-добывающей промышленности, товары народного потребления. "Впервые на выставке будет представлен стенд города Москвы под брендом "Сделано в Москве", — сказала директор.

Забелина уточнила, что в рамках мероприятия состоится также презентация российских вузов, пройдет кинофестиваль "Свидание с Россией, свидание с Москвой", будет организован чемпионат по флористике.

"Выставка зарекомендовала себя как очень хорошую площадку для развития торгово-экономических отношений, культурных и социальных связей", — отметила Забелина.