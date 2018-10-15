Тюменский опыт развития сельхозкоопераций признан лучшим в России

ТЮМЕНЬ, 15 окт — РИА Новости. Тюменская область получила золотую медаль за развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в конкурсе, организованном министерством сельского хозяйства РФ в рамках XX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" в Москве, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В настоящее время услугами кооперативов в Тюменской области охвачены около 72% сельских территорий. Членами таких объединений стали почти 25 тысяч субъектов малых форм хозяйствования. Через сеть потребительских кооперативов закупается до 90% молока от общего объема, закупаемого у населения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в области с 2016 года реализуется мероприятие по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. За это время победителями конкурсного отбора стали 12 кооперативов Тюменской области. В 2017 году средний размер такого гранта составлял почти 5 миллионов рублей.

"Положительный опыт, примеры успешного развития личного подсобного хозяйства у нас есть. Сегодня перед нами стоит серьезнейшая задача по повышению качества молока. Мы готовы помогать в этой сложной, но необходимой работе. Выполнить ее можно только совместными усилиями", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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