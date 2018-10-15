Нижегородские хозяйства получили 106 медалей на выставке "Золотая осень"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Нижегородская область удостоена 106 медалей по итогам различных конкурсов выставки "Золотая осень-2018", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень-2018" проходила в Москве на ВДНХ в 20-й раз с 10 по 13 октября. Ее традиционно организует министерство сельского хозяйства России.

"По итогам различных конкурсов выставки "Золотая осень-2018" организации агропромышленного комплекса и научные учреждения Нижегородской области удостоены 106 медалей, в том числе 70 золотых, 22 серебряных и 14 бронзовых. Кроме того, правительство Нижегородской области награждено гран-при за вклад в развитие Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2018", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, награды, полученные в рамках выставки, — это показатель успешности развития сельского хозяйства.

"Более 100 медалей "Золотой осени", 70 из которых золотые, — прекрасный показатель успешности развития сельского хозяйства региона. Нам удалось серьезно превзойти итоги 2017 года. Важно, что в этом году упор был сделан на качество продукции, развитие экспортного потенциала и инновации в аграрной сфере. Нам действительно есть, чем гордиться, но остается ещё немало задач, и главная цель — обеспечить жителей региона доступными и качественными продуктами, а специалистов — рабочими местами", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По словам главы региона, сфера сельского хозяйства для Нижегородской области — не только важнейшая отрасль, но и основа жизнедеятельности множества населенных пунктов.

"Мы выделяем очень серьезные средства на поддержку сельского хозяйства, каждый год объем этих средств увеличивается… Сейчас нужно сделать особый акцент на работе с урожаем. Нужно организовывать логистику таким образом, чтобы по всей цепочке от агропромышленного до перерабатывающего предприятия все ценовые искажения не приводили к убыткам. Для нас очень важно, чтобы вся отрасль – и пищевая перерабатывающая промышленность, и агропромышленный комплекс — чувствовали себя благополучно", — добавил Никитин.

В рамках аграрного мероприятия Нижегородская область была представлена на трёх выставочных площадках: "Регионы России. Зарубежные страны", "Фестиваль национальных культур", "Животноводство и племенное дело". Высокие достижения продемонстрированы в производстве пищевой продукции, развитии племенного и товарного животноводства, а также инновациях в агропромышленном комплексе и развитии экспортного потенциала региональных продуктов.

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