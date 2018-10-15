Британия готова сотрудничать с российской торговой миссией

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская сторона всегда готова сотрудничать с российской торговой миссией, заявили РИА Новости в посольстве Великобритании в Москве.

Ранее торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов сообщил РИА Новости, что Россия и Великобритания впервые с 2014 года возобновили диалог о развитии двухсторонних торговых отношений.

Комментируя эту тему, собеседник агентства отметил, что "мы не говорим о каком-либо перезапуске диалога, торговые миссии России и Великобритании поддерживали конструктивные отношения на протяжении всего периода санкций".

"Мы провели рабочие дискуссии в преддверии форума Russia Talk, который пройдет в Москве в конце октября, и российского бизнес-форума, который пройдет в Лондоне в конце ноября. Мы всегда готовы сотрудничать с российской торговой миссией и продолжать диалог, который мы поддерживали на протяжении последних четырех лет", — добавили в британской дипмиссии.

Отвечая на вопрос о профильных областях в торговле между странами, в посольстве заметили, что "нашим ключевым приоритетом является наращивание торгового оборота по направлениям, не подвергнувшимся санкциям, и поддержание диалога с Россией по тем направлениям, на которые распространяются санкции".

"Мы продолжаем поддерживать и предоставлять консультативную помощь британским копаниям, которые намерены инвестировать в Россию, при условии, что они действуют в соответствии с требованиями санкций, а также законодательством Великобритании и Евросоюза", — сказал собеседник агентства.