Лондон не возобновит работу российско-британского комитета по торговле

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Британская сторона не планирует возобновлять работу Межправительственного российско-британского комитета по торговле и инвестициям, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе посольства Британии в РФ.

"Работа Межправительственного российско-британского комитета по торговле и инвестициям была приостановлена в 2014 году после незаконной аннексии Крыма Россией, и пока мы не планируем её возобновлять", — указал собеседник агентства.

Он напомнил, что "объем торгового оборота между Россией и Великобританией на протяжении последних лет был стабилен и составлял около 12 миллиардов фунтов стерлингов".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".