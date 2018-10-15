Правкомиссия одобрила поправки к проекту о возврате продуктов поставщикам

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту о возврате поставщикам не проданных в определенный срок продуктов, которые предполагают, что возврату не будут подлежать продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней, сообщил журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Госдума в июле 2018 года приняла в первом чтении законопроект, запрещающий возврат поставщикам продуктов, которые не были проданы торговыми сетями за определенный срок. Сейчас торговые сети и поставщики могут заключать договоры, предусматривающие возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, но законом запрещено навязывать включение в договор условия о возврате.

Как пояснил Исаев, в изначальном варианте законопроекта говорилось о том, что все продовольственные товары не подлежат возврату, а должны реализовываться сетями и выплачиваться в полном объеме. На этом настаивали в первую очередь производители скоропортящихся продуктов, торговые сети выступали против.

"В результате состоявшейся дискуссии, в которой участвовали председатель правительства, председатель Государственной Думы, принято решение согласованное о том, что не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней… Правительственная комиссия одобрила поправки, которые в полном объеме отвечают нашим договоренностям, достигнутым в среду и которые касаются поправок в законодательство о сельском хозяйстве, о торговой деятельности, связанных с запретом сетям навязывать возврат продовольственных товаров производителям", — сказал Исаев.

По его словам, в настоящее время ожидается внесение этих поправок в Госдуму.

"Поскольку они в полном объеме выполняют наши договоренности, мы их, безусловно, поддержим", — добавил парламентарий.