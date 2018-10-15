Татарстан заинтересован в поставках фруктов и морепродуктов из Египта

КАЗАНЬ, 15 окт — РИА Новости. Татарстан готов нарастить поставки в Египет нефтехимической и машиностроительной продукции, медоборудования, сельхозтоваров и заинтересован в прямых поставках из Египта фруктов, морепродуктов и товаров легкой промышленности, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в Египте с двухдневной поездкой, в ходе которой обсуждает вопросы развития двустороннего сотрудничества. В частности, состоялась его встреча с председателем Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмедом Аль Вакилем.

"Сегодня республика заинтересована в расширении экспортных поставок в Египет нефтехимической и машиностроительной продукции, в том числе судов разного водоизмещения и класса, автомобильных шин, компрессоров, продукции фармацевтики и медицинского оборудования, сельхозтоваров. В свою очередь Татарстан заинтересован в прямых поставках из Египта фруктов, овощей и морепродуктов, товаров легкой промышленности", — говорится в сообщении по итогам встречи.

Минниханов отметил, что в Египте хорошо известна продукция из Татарстана, в том числе грузовые автомобили "КамАЗ", вертолеты производства Казанского вертолетного завода и многое другое.

"Уверен, что есть потенциал для расширения взаимодействия между Татарстаном и Египтом в рамках российско-египетских отношений. Необходимо активней развивать отношения в сфере сотрудничества наших торгово-промышленных палат. Рассчитываем на вашу поддержку в развитии взаимовыгодного сотрудничества", — отметил президент Татарстана.

По информации пресс-службы, в этот же день в рамках делового форума "Татарстан – Египет" был подписан меморандум о взаимопонимании между торгово-промышленными палатами Татарстана и Египта.

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