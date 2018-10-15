Путин рассказал, как обеспечить оптимальное развитие российской экономики

Президент РФ Владимир Путин и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов во время встречи. 15 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов во время встречи. 15 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Оптимальное развитие реального сектора экономики РФ возможно благодаря координации различных институтов развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Внешэкономбанка (ВЭБа) Игорем Шуваловым.

В мае этого года стало известно, что ВЭБ может стать платформой для координации основных институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, агентства "Дом.РФ", Корпорации МСП, Фонда развития моногородов и Российской венчурной компании (РВК).

"Цель, которая всегда ставилась перед ВЭБом, направлена прежде всего на развитие экономики, реального сектора экономики. При координации различных институтов развития она может достигаться наиболее оптимальным способом, наиболее оптимальными инструментами", — сказал Путин.

Член набсовета ВЭБа, вице-премьер РФ Максим Акимов в конце мая сообщил РИА Новости, что считает создание на базе ВЭБа единой платформы для координации работы институтов развития РФ здравой идеей. Тогда он сообщил, что роль институтов развития следует переосмыслить и что соответствующие предложения будут обсуждаться в ближайшее время.

ВЭБ — национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.