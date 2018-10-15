Путин рассказал, как обеспечить оптимальное развитие российской экономики

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Оптимальное развитие реального сектора экономики РФ возможно благодаря координации различных институтов развития, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Внешэкономбанка (ВЭБа) Игорем Шуваловым.
"Цель, которая всегда ставилась перед ВЭБом, направлена прежде всего на развитие экономики, реального сектора экономики. При координации различных институтов развития она может достигаться наиболее оптимальным способом, наиболее оптимальными инструментами", — сказал Путин.
ВЭБ — национальный банк развития, содействующий реализации государственной социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.