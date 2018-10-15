В Госдуме поддержали проект бюджета ФОМС на 2019 - 2021 годы

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы, внесенный правительством РФ.

Общий объем доходов фонда планируется на 2019 год в сумме 2,098 триллиона рублей, на 2020 год — 2,350 триллиона рублей, на 2021 год — 2,496 триллиона рублей. В структуре доходов бюджета Фонда поступления страховых взносов на ОМС с учетом недоимки в 2019 году составят 96,2%, в 2020 году — 89,6%, в 2021 году — 89,2%. Расходы прогнозируются на 2019 год в объеме 2,190 триллиона рублей, на 2020 год — 2,351 триллиона рублей, на 2021 год — 2,502 триллиона рублей.

Таким образом, бюджет ФОМС сформирован с дефицитом в 2019 году в сумме 92,2 миллиарда рублей, в 2020 году — 0,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 5,7 миллиарда рублей. Данный дефицит будет покрываться доходами с учетом переходящих остатков средств бюджета фонда.

Законопроект предусматривает предоставление субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при осуществлении переданных полномочий РФ по организации ОМС в регионах, на 2019 год в сумме 2,069 триллиона рублей, на 2020 год — 2,226 триллиона рублей, на 2021 год — 2,372 триллиона рублей.

Трансферты из бюджета ФОМС бюджету Фонда социального страхования РФ запланированы на 2019 и 2020 годы в объеме по 15,9 миллиарда рублей в год, на 2021 год — 15,6 миллиарда рублей. В составе бюджета ФОМС планируется в 2019–2021 годах формирование нормированного страхового запаса по 3,1 миллиарда рублей ежегодно.