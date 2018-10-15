Комитет ГД одобрил приостановку компенсации советских вкладов в Сбербанке

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о приостановке до 1 января 2022 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Документ, внесенный правительством РФ, поддержан комитетом при условии, что не позднее июля кабмин внесет законопроект, регулирующий вопрос исполнения обязательств РФ по сбережениям граждан.

Закон "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности гарантированных сбережений граждан, помещенных на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора. Базовая стоимость необходимого социального набора установлена законом сейчас в сумме 464 рубля СССР. Однако федеральные законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.

Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" ежегодно с 2003 года приостанавливается.

При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем необходимых на их погашение средств, по оценке правительства, в 2019 году составил бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году — 45,4 триллиона рублей, в 2021 году — 47,22 триллиона рублей. Поэтому правительство РФ предложило приостановить действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" и на 2021 год, внеся соответствующий законопроект одновременно с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы. Проект бюджета РФ предусматривает направление в этот период ежегодно по 5,5 миллиарда рублей на компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке отдельным категориям граждан.