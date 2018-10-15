МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Ространснадзора, обязавшего низкобюджетную авиакомпанию "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") устранить нарушения, связанные с неоказанием пассажирам на борту первой медицинской помощи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил заявление "Победы", требовавшей признать недействительным предписание управления государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора от 13 апреля.

Как пояснили представители сторон в суде и следует из материалов дела, надзорное ведомство провело проверку обращения пассажирки, которой на рейсе "Ростов-на-Дону – Москва" в марте 2017 года не оказали медицинской помощи в связи с носовым кровотечением. По результатам проверки Ространснадзор сделал вывод о нарушении перевозчиком норм Федеральных авиационных правил и предписанием от 18 мая 2017 года обязал "Победу" нарушения устранить.

Авиакомпания оспорила это предписание в суде, но арбитражные суды трех инстанций подтвердили его законность. В 2018 году Ространснадзор провел повторную проверку перевозчика и снова выявил те же нарушения, в связи с чем вынес оспариваемое предписание от 13 апреля. Как пояснил представитель ведомства в суде, для исполнения предписания авиакомпания должна была провести занятия с бортпроводниками, членами экипажей, ознакомить их с требованиями действующих нормативных правовых актов, оснастить самолеты аптечками, однако этого сделано не было.

Представитель "Победы" в суде просил признать предписание незаконным. Он заявил, в частности, что в обращении пассажира содержится недостоверная информация: так, в нем говорится, что помощь не оказал бортпроводник-мужчина, а по документам на том рейсе работали только бортпроводницы. Суд первой инстанции, однако, поддержал позицию ответчика.

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" к 2022 году должен составить 15-16 миллионов человек в год, следует из презентации группы "Аэрофлот". За первое полугодие 2018 года лоукостер нарастил пассажиропоток более чем в 1,5 раза — до 3,2 миллиона человек. На настоящий момент в парке "Победы" 20 Boeing 737-800, поставка еще четырех самолетов ожидается до конца текущего года.