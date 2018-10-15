Дедолларизация не ограничит выдачу валютных кредитов, заявили в Минфине

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. План дедолларизации экономики РФ не содержит ограничений для банков при выдаче ими валютных кредитов бизнесу, сообщил журналистам замминистра финансов страны Алексей Моисеев.

Ранее газета "Известия" писала, что для банков сделают невыгодным кредитование в валюте компаний, не имеющих достаточного объема экспортной выручки. По данным издания, такой пункт содержится в плане дедолларизации экономики, который был внесен в кабмин.

"Нет, мне об этом ничего не известно. Я знаю только, что Центральный банк, как вы знаете, значительно увеличивал коэффициенты по взвешиванию валютных активов банков. Кроме этого, я ничего не знаю. В плане этого нет", — сказал Моисеев.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он также уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финансовых рынков и создание систем передачи информации между банками.

Минфин также опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции. Он дает возможность таким компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Согласно законопроекту, они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую. При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркивал, что в правительстве никогда не обсуждали валютные ограничения для обычных граждан.

В пятницу Силуанов также заявил, что европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией и что переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США.