В Екатеринбурге 16 октября пройдет российско-шведский деловой форум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Российско-шведский деловой форум пройдет в Екатеринбурге во вторник, в нем примут участие представители семи шведских компаний и организаций, работающих в России, сообщает в понедельник посольство Швеции.

"В бизнес-делегацию вошли представители семи шведских компаний и организаций, работающих в России. Шестнадцатого октября… при их участии состоится Российско-шведский деловой форум", — говорится в сообщении.

В рамках форума пройдет семинар "Семь шведских идей для Свердловской области: как построить будущее, опираясь на существующие ресурсы", на котором компании представят свои инновационные решения и технологии, а также возможность их применения в Свердловской области. После семинара запланирована биржа деловых контактов, на которой представители шведских компаний проведут переговоры с местным бизнесом.

"Свердловская область — наш давний партнер. В этом году мы приезжаем в Екатеринбург, чтобы представить современную Швецию и предложить наши инновационные решения, которые могут быть применены в регионе. Мы надеемся, что наш визит будет способствовать не только укреплению официального и делового сотрудничества, но и связей между людьми. Поэтому мы проводим большую публичную культурную программу, в которую войдут выставки, кинопоказы, литературные чтения, лекции для студентов и историков и другие мероприятия", — приводятся в сообщении слова посла Швеции в России Петера Эриксона.

Так, с 17 октября по 25 ноября в уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) пройдет выставка "Начало, конец и почти все между ними", приуроченная к 100-летию со дня рождения известного шведского режиссера Ингмара Бергмана. С 17 по 23 октября пройдет Неделя шведского кино, также посвященная творчеству Ингмара Бергмана. В программу войдут пять известных фильмов режиссера — "Земляничная поляна", "Персона", "Сарабанда", "Седьмая печать" и "Фанни и Александр", а также два документальных фильма о Бергмане и его наследии, уточняет посольство.

"Мы каждый год с чем-то приезжаем к вам, но уже несколько лет не было такой масштабной программы, как в этом году", — сказал журналистам в понедельник советник по культуре посольства Швеции Стефан Ингварссон.