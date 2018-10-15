Шувалов рассказал Путину о финансовом состоянии ВЭБ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) в течение еще какого-то времени будет показывать убыток, но не от текущей деятельности, а от предыдущих операций, заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Многие читают в прессе, что Внешэкономбанк показывает убыток. На самом деле это убыток не от текущей деятельности, это бухгалтерская операция. Мы показываем таким образом, как закрываем ранее накопленные проблемы. Они открыты, мы от общества их не скрываем. Взаимодействуем с Центральным банком, министерством финансов, и в течение какого-то еще времени Внешэкономбанк будет показывать убыток, имея в виду, что это убыток не от текущей деятельности, не от сегодняшней деятельности Внешэкономбанка, а от предыдущих операций", — сказал Шувалов.

Убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 миллиарда рублей. По итогам прошлого года чистый убыток Внешэкономбанка по МСФО вырос в 2,6 раза, до 287,7 миллиарда рублей.