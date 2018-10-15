Многие иностранные инвесторы сохраняют интерес к России, заявил Медведев

ГОРКИ, 15 окт — РИА Новости. Многие иностранные инвесторы сохраняют интерес к России, экономика страны растет, несмотря на ограничения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

"Мы видим, что многие инвесторы сохраняют интерес к нашей стране. Это понятно: наша экономика вопреки всякого рода ограничениям продолжает расти, увеличивается не только валовый внутренний продукт, но и целый ряд экономических показателей", — сказал Медведев.

"Инфляция остаётся на уровне, который позволяет сохранить макроэкономическую стабильность, мы этим дорожим. Снижается государственный внешний долг, финансовые резервы не уменьшаются, а накапливаются, и впервые за несколько лет мы подготовили проект профицитного бюджета", — добавил премьер.