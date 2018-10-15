Медведев рассказал о планах России по привлечению зарубежных инвесторов

ГОРКИ, 15 окт — РИА Новости. Россия планирует привлекать зарубежных инвесторов к крупным инфраструктурным проектам с участием государства, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Россия намерена привлекать инвестиции из стран, не поддерживающих США

"Мы будем вовлекать инвесторов в крупные проекты с участием государства. Здесь хотел бы обратить внимание на проекты по развитию инфраструктуры. Собираемся расширить сферу применения механизма государственно-частного партнерства и упростить порядок заключения концессий", — сказал Медведев на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.

Кроме того, он отметил, что правительство России продолжит работу по межгосударственным соглашениям об избежании двойного налогообложения. Медведев подчеркнул, что также будет продолжен курс на формирование стабильных и предсказуемых налоговых условий.

"Уровень налоговой нагрузки остается конкурентным среди многих юрисдикций", — сказал он.