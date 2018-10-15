В Крым прибыла делегация инвесторов из Китая

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Делегация инвесторов из Китая прибыла в Крым, чтобы изучить возможности реализации здесь ряда инвестиционных проектов, сообщил РИА Новости генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов.

По его словам, возглавляет делегацию представитель Маньчжурского фонда запасов сельскохозяйственной продукции, бизнесмен Цюй Фэй.

"Представители китайской делегации находятся в Крыму и уже посещают предприятия по производству сельхозпродукции. Особенно интересны им производители натуральных соков. Кроме того, они хотят закупить большую партию растительного масла у нового крымского производителя "Крымское золото", — сказал Сапрунов.

Он добавил, что китайская делегация изучает инвестиционные возможности полуострова. "Они рассматривают реализацию инвестпроектов в санаторно-курортной сфере и производства по переработке сельхозпродукции", — сказал Сапрунов.

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