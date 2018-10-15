Медведев пригласил зарубежных инвесторов на ПМЭФ-2019 и форум в Сколково

ГОРКИ, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил зарубежных инвесторов принять участие в форуме "Открытые инновации" в Сколково, а также посетить в 2019 году Петербургский международный экономический форум.

"Одним из ключевых направлений развития России в ближайшие годы являются новые технологии и цифровая экономика. Этим занимается весь мир и мы, естественно, идем здесь тоже в тренде общественного развития. Я по традиции приглашаю всех присутствующих, у кого есть для этого время, желание, посетить форум "Открытые инновации", который сейчас проходит в инновационном центре "Сколково". Форум зарекомендовал себя как полезная дискуссионная площадка, где проявляются новые проекты, где собираются ведущие эксперты, высказываются различные довольно смелые идеи", — сказал Медведев на заседании консультативного совета по иностранным инвестициям.

Он также отметил, что очень полезным может стать участие иностранных инвесторов в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня 2019 года.

"Еще раз хотел бы сказать, что и я, и мои коллеги по правительству по-прежнему открыты для откровенного общения", — отметил Медведев.