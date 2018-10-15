Эксперты Всемирного банка оценили процесс цифровой трансформации в России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россия может войти в число лидеров цифровой трансформации за счет правильной стратегии развития ключевых отраслей экономики, следует из доклада Всемирного банка (ВБ) "Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для РФ".

"Если приверженность правительства России цифровой трансформации как национальному приоритету будет дополнена реализацией эффективной стратегии развития ключевых отраслей экономики, ориентированной на достижение конкретных результатов, то страна сможет войти в число лидеров цифровой трансформации и подготовиться к технологическому прорыву, со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными дивидендами", — говорится в документе.

Эксперты банка указывают, что с точки зрения трансформации госсектора Россия учла лучшие глобальные практики и добилась определенных успехов в разработке надежной национальной инфраструктуры широкополосного доступа: "Высоко проникновение мобильной связи, растет качество услуг электронного правительства, идет внедрение цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Барьеры остаются на межведомственном уровне, в сфере трансформации внутренних процессов госуправления, в управлении данными".

Благодаря цифровым технологиям в стране осуществляются революционные изменения и в сельском хозяйстве, а электронная торговля, цифровые рынки и цифровые платформы демонстрируют быстрые темпы роста, при этом некоторые секторы сферы обслуживания, в частности, российские поставщики цифровых финансовых услуг, вышли на мировой уровень, также считают в банке.

В то же время, по мнению авторов документа, российский бизнес в целом отстает в использовании цифровых технологий. "России необходимо взять на вооружение цифровые инструменты для укрепления конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности, в том числе посредством цифровой трансформации ведущих госкорпораций "сверху вниз", — полагают они.

Эксперты банка также советуют российским властям продолжить разработку эффективной системы регулирования, стимулирующей инновации, а также уделять особое внимание защите прав интеллектуальной собственности и патентному регулированию. "В правительственных и частных программах цифровизации необходимо отражать важность стимулирования исследований и разработок в области новых цифровых технологий для преобразования традиционных и создания новых отраслей экономики", — уверены они.