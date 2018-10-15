Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов МБСП

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Банк России с 15 октября ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП) сроком на три месяца, сообщает регулятор.

Кроме того, ЦБ РФ в связи с неустойчивым финансовым положением МБСП и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков с 15 октября возложил на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.

Банк является участником системы страхования вкладов. Как указывает ЦБ, выплаты по вкладам в МБСП начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория, то есть не позднее 29 октября. АСВ, в свою очередь, отмечает в своем пресс-релизе, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 22 октября.

"На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банком МБСП (АО) приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является определение агентством размера дисбаланса между стоимостью активов и обязательств банка", — также говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что эти решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, МБСП на 1 сентября занимал 115-е место в банковской системе РФ. Банк зарегистрирован в 1989 году, с 1999 года вел работу под брендом "МБСП". Представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Волгограде и Новосибирске.