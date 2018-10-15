ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Член политбюро центрального комитета КПК, начальник канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи посетит Россию 17-19 октября для участия в дискуссионном клубе "Валдай", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"По приглашению российской стороны член политбюро ЦК КПК, начальник канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи посетит Россию с 17 по 19 октября для участия в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", — заявил дипломат.

XV ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 15-18 октября в Сочи. Тема заявленной дискуссии — "Россия: программа на XXI век". Более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, обсудят вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации.