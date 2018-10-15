Минфин не видит острой потребности в займах на внешнем рынке в 2019 году

НУСА ДУА (Индонезия), 15 окт — РИА Новости. Острой потребности осуществлять заимствования в иностранной валюте в 2019 году нет, а предусмотренный в бюджете РФ на 2019 год лимит внешних займов является лишь опцией, которой можно и не воспользоваться, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

"Нет и особой потребности в заимствованиях в иностранной валюте тоже. На 2019 год — это опция (объем внешних заимствований в бюджете на 2019 год — ред.), мы можем не выходить", — отметил он.

Проект бюджета РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 миллиардов долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 миллиардов долларов.

"Последний опыт коллег из emerging markets (стран развивающихся рынков – ред.) говорит о том, что политическое решение, принятое много лет назад, о том, что основным источником заимствований является внутренний рублевый рынок, показал, что это совершенно правильное решение было", — сказал он.

В апреле 2018 года Минфин разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов были зачислены в федеральный бюджет. Таким образом, Минфин имеет возможность разместить в текущем году евробонды еще на 3 миллиарда долларов: на 800 миллионов для выкупа старых бондов и на 2,2 миллиарда — для финансирования бюджета. Однако ранее Сторчак заявил, что, скорее всего, РФ уже не будет выходить на внешний рынок в этом году.