Роспотребнадзор поучаствовал в заседании G20/ОЭСР по финансовым услугам

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор принял участие 11-12 октября в работе целевой рабочей группы G20/ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по защите прав потребителей финансовых услуг, сообщается на сайте ведомства.

"Заседание 12 октября было посвящено обсуждению проблем регулирования криптовалют, кредитования, в том числе выдачи краткосрочных кредитов, развития цифровых финансовых услуг. Роспотребнадзором были представлены предложения к ряду документов, направленных на защиту прав потребителей в сфере кредитования, разрабатываемых на площадке рабочей группы G20/ОЭСР", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роспотребнадзор представил доклад "О состоянии зашиты прав потребителей в финансовой сфере в 2017 году" в России, основных активностях в области повышения финансовой грамотности, а также изменениях в регулировании, направленных на защиту интересов потребителей.

Согласно сообщению, участники рабочей группы сошлись во мнении, что программы и стратегии защиты прав потребителей финансовых услуг должны учитывать и реагировать на указанные вызовы.

"Работа на международных площадках по вопросам зашиты прав потребителей будет продолжена", — добавили в ведомстве.