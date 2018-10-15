Избранный президент Мексики пообещал спасти нефтяную отрасль страны

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье пообещал спасти нефтяную отрасль страны, как это сделал в свое время президент Ласаро Карденас.

В марте 1938 года Карденас подписал декрет о национализации нефти. С тех пор почти 80 лет нефть принадлежала только государству, и лишь в 2013 году, после запущенной властями реформы энергетики, доступ в отрасль получили частные компании, в том числе иностранные.

"Мы будем добывать нефть, потому что с момента начала энергетической реформы производство нефти и газа падает. Нефтяная промышленность будет спасена, как это сделал генерал Карденас в 1938 году", — написал Обрадор в своем Twitter. При этом слово "национализация" он не употребил ни в своем сообщении, ни во время общения с жителями в городе Вильяэрмоса одного из нефтяных штатов страны — Табаско.

В 2017 году государственная нефтяная компания Мексики Pemex добывала в среднем 1,948 миллиона баррелей в день. В августе 2018 года добыча компании снизилась на 5,9% в годовом выражении, до 1,816 миллиона баррелей. За последние шесть лет компания снизила добычу нефти на 28% — в августе 2013 года показатель составлял 2,514 миллиона баррелей в день.

Ранее Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал, что за время его шестилетнего правления добыча нефти в стране вырастет до 2,5 миллиона баррелей в сутки.