Избранный президент Мексики пообещал спасти нефтяную отрасль страны

МЕХИКО, 15 окт – РИА Новости. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье пообещал спасти нефтяную отрасль страны, как это сделал в свое время президент Ласаро Карденас.
"Мы будем добывать нефть, потому что с момента начала энергетической реформы производство нефти и газа падает. Нефтяная промышленность будет спасена, как это сделал генерал Карденас в 1938 году", — написал Обрадор в своем Twitter. При этом слово "национализация" он не употребил ни в своем сообщении, ни во время общения с жителями в городе Вильяэрмоса одного из нефтяных штатов страны — Табаско.
Ранее Лопес Обрадор, вступающий в должность 1 декабря, пообещал, что за время его шестилетнего правления добыча нефти в стране вырастет до 2,5 миллиона баррелей в сутки.