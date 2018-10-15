Источники рассказали о предложениях автопрома в сфере мер господдержки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоконцерны предложили правительству на рабочей группе по автопрому ввести частичную локализацию агрегатов в рамках специнвестконтрактов с возможностью получать за это пропорциональное количество баллов и, соответственно, объем господдержки, рассказали РИА Новости три источника, знакомые с итогами совещания.
Следующая встреча рабочей группы состоится в понедельник. На ней, возможно, будут озвучены предварительные итоги рассмотренных предложений, надеются собеседники агентства.
"Компании смогут получить хоть какую-то господдержку, это раз. Второе — появляется конкретный стимул продолжать наращивать локализацию. Если действует принцип "все или ничего" и компания понимает, что она ни при каких обстоятельствах не сможет соответствовать предъявляемым требованиям, у нее нет мотивации работать над локализацией в России", — обосновывает необходимость такого шага один из источников.
Сейчас уровень локализации производства рассчитывается по количеству производимых в стране операций при производстве автомобиля, но с 2019 года Минпромторг предлагает перейти на балльную систему расчета уровня локализации производства для получения господдержки. Так, для признания автомобиля произведенным в РФ необходимо будет набрать 100 баллов. Производство двигателя в России, к примеру, дает 20 баллов, коробки передач — также 20 баллов, систем помощи водителю (ADAS) — 10 баллов.