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Экономика

Источники рассказали о предложениях автопрома в сфере мер господдержки

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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкЦех сборки автомобилей в Тольятти. Архивное фотоЦех сборки автомобилей в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Автоконцерны предложили правительству на рабочей группе по автопрому ввести частичную локализацию агрегатов в рамках специнвестконтрактов с возможностью получать за это пропорциональное количество баллов и, соответственно, объем господдержки, рассказали РИА Новости три источника, знакомые с итогами совещания.

Автосалон в Женеве
© РИА Новости / Сергей Белоусов
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Рабочая группа состоялась в минувший четверг в Минпромторге с участием замглавы ведомства Александра Морозова, ответственного за автопром из аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Козака Дмитрия Аратского и представителей автоконцернов. На совещании автопроизводители представили свои предложения по СПИКам и мерам господдержки автопрома, а к началу этой недели должна быть подготовлена сводная таблица предложений для их обсуждения в деталях, говорят собеседники агентства.

Следующая встреча рабочей группы состоится в понедельник. На ней, возможно, будут озвучены предварительные итоги рассмотренных предложений, надеются собеседники агентства.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В четверг же основные предложения звучали в части возможности заключать СПИК группой инвесторов, возмещения таможенных пошлин на ввоз компонентов в переходный период между промсборкой и заключением специнвестконтракта, снижения требований по инвестициям в НИОКР и ухода от принципа "все или ничего" в рамках балльной системы локализации, чтобы бенефициары СПИКов могли частично локализовать выбранные в рамках 719 постановления агрегаты и получить за это часть господдержки, предусмотренной по данной позиции, рассказали источники.

"Компании смогут получить хоть какую-то господдержку, это раз. Второе — появляется конкретный стимул продолжать наращивать локализацию. Если действует принцип "все или ничего" и компания понимает, что она ни при каких обстоятельствах не сможет соответствовать предъявляемым требованиям, у нее нет мотивации работать над локализацией в России", — обосновывает необходимость такого шага один из источников.

Сейчас уровень локализации производства рассчитывается по количеству производимых в стране операций при производстве автомобиля, но с 2019 года Минпромторг предлагает перейти на балльную систему расчета уровня локализации производства для получения господдержки. Так, для признания автомобиля произведенным в РФ необходимо будет набрать 100 баллов. Производство двигателя в России, к примеру, дает 20 баллов, коробки передач — также 20 баллов, систем помощи водителю (ADAS) — 10 баллов.

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