Участники "Открытых инноваций" обсудят источники цифрового прорыва России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Участники ежегодного форума "Открытые инновации", который стартует в понедельник, обсудят и постараются найти источники цифрового прорыва России, сообщает пресс-служба Сколково.

Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" пройдет с 15 по 17 октября. Основная цель форума — развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года.

На форуме в технопарке "Сколково" соберутся мировые эксперты, представители крупных компаний, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и разработчики. Всего, как ожидается, мероприятие соберет на своей площадке свыше 15 тысяч участников и гостей из более чем 90 стран. В этом году планируется участие рекордного для форума количества российских и зарубежных экспертов из разных сфер: образования, НИОКР, медицины, высокотехнологичных и наукоемких разработок. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума.

Искусственный интеллект, блокчейн, работа с большими данными, всеобщая роботизация и интернет вещей станут ключевыми темами дискуссии на форуме. В рамках него пройдут лекции и мастер-классы, конференции, круглые столы и дебаты по вопросам основной темы форума — "Источники цифрового прорыва". Участники обсудят развитие госпрограмм поддержки инноваций и стартапов, стимулирование инновационной деятельности, возможности для коммерциализации идей, а также постараются найти ответ на вопрос, как обучать выпускников вузов и старшее поколение новым технологиям и какая модель образования нужна в цифровой экономике XXI века?

Помимо этого на площадке форума откроется Российско-китайский форум "Инвестиции в инновации", на котором представители власти, бизнеса, стартапов и венчурных фондов двух стран обсудят сотрудничество, в том числе в сфере высоких технологий. Вместе с этим участники форума смогут присоединиться к первой видеоконференции человекоподобного робота Надин из Сингапура.