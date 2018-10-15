Медведев в понедельник проведет заседание совета по иностранным инвестициям

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 15 октября проведет заседание консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"Планируется обсудить вопросы и предложения компаний по упрощению административных процедур, затрагивающих различные отрасли экономики, в том числе в сферах цифровизации экономики, совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, развития потребительского рынка и технического регулирования, локализации и регионального развития, в здравоохранении и фармацевтике", — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МЭР Вадим Живулин говорил, что почти 40 глав глобальных компаний посетят консультативный совет по иностранным инвестициям 15 октября.

В заседании, в частности, примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, глава Минпромторга Денис Мантуров и Минэнерго Александр Новак, а также координатор иностранных участников консультативного совета Марк Уайнбергер.

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) был создан в 1994 году в результате совместных усилий правительства РФ и иностранных компаний. Задача совета состоит в оказании России содействия в формировании и развитии благоприятного инвестиционного климата на основе использования мирового опыта, а также опыта работы международных компаний в России. Основой деятельности КСИИ является прямой диалог между главами компаний-инвесторов и российским правительством.