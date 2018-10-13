КАЗАНЬ, 13 окт — РИА Новости. Первая очередь рыбоводного комплекса "Биосфера-Фиш", позволяющая выращивать 1 миллион мальков стерляди в год, запущена в Татарстане в субботу с участием президента республики Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба главы региона.

Проект комплекса "Биосфера-Фиш" с использованием системы замкнутого водоснабжения предусматривает производство 5 миллионов мальков стерляди в год для воспроизводства рыбных запасов вод Волго-Вятского региона, 1 миллион мальков форели для посадочного материала и 50 тонн товарной рыбы осетровых в год. Запланированный общий объем инвестиций составляет 625 миллионов рублей.

"Мы – регион, который имеет богатые водные пространства, но, к сожалению, в части разведения рыбы пока слабоваты…. И вот хороший сигнал – комплекс по производству миллиона мальков стерляди. Проект позволит исключить ее из Красной книги (Татарстана – ред.). Понятно, что стерляди становится все меньше, если мы не будем заниматься ее разведением", — сказал на церемонии открытия комплекса Минниханов.

"Считаю, что это хорошее начинание, и мы должны довести его до логического завершения", — подчеркнул президент РТ. Инвестиции в первую очередь проекта составили 160 миллионов рублей.

Площадь цеха первой очереди – около 1,5 тысячи квадратных метров, он включает четыре установки замкнутого водоснабжения. Технология подразумевает полный цикл воспроизводства и наличие собственных паспортизированных маточных стад производителей.

В настоящее время стерлядь занесена в Красную книгу Татарстана. Для того чтобы обеспечить через 10 лет вылов стерляди на уровне примерно 2% от общего объема вылова, необходимо ежегодно выпускать в водоемы республики до 8 миллионов штук малька. Комплекс "Биосфера-Фиш" при выходе на полную мощность будет способен обеспечить до 70% потребности (5 миллионов штук) в мальке в акватории Татарстанa. Рыбоводный комплекс расположен в поселке Зимняя Горка Лаишевского района на территории питомника декоративных и плодовых растений "Биосфера".

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