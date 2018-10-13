Финансирование Якутии на защиту лесов от пожаров в 2019 году увеличат

ЯКУТСК, 13 окт – РИА Новости. Якутия в 2019 году получит из федерального бюджета на пожарную защиту лесов на 160 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году, договоренность достигнута в Москве главой региона Айсеном Николаевым и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иваном Валентиком, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На встрече глава Якутии рассказал руководителю федерального агентства лесного хозяйства о прекращении деятельности регионального департамента по лесным отношениям и передаче полномочий в сфере лесных отношений минэкологии Якутии. На встрече обсужден вопрос погашения кредиторской задолженности 2017-2018 годов по тушению лесных пожаров.

"Николаев предложил увеличить финансирование из федерального бюджета на своевременное исполнение переданных полномочий. Иван Валентик согласился с его доводами и заявил, что в 2019 году финансирование будет увеличено на 160 миллионов рублей. Дополнительные средства можно будет направить на увеличение численности госинспекторов, тушение лесных пожаров, а также на мероприятия по лесоустройству", — отмечает пресс-служба.

Стороны рассмотрели вопросы приобретения лесопожарной и лесопатрульной техники. В этом году Якутия впервые с 2014 года получила федеральные средства на эти цели. Николаев и Валентик обсудили также вопрос реализации нацпроекта "Экология", разработанного в рамках майского указа президента РФ Владимира Путина. Глава республики сообщил, что одним из первых указов, подписанных им в качестве руководителя Якутии, стал указ "Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)".

Ранее в интервью РИА Новости Айсен Николаев отмечал, что неправилен принцип выделения средств на лесоохрану исходя из численности населения. По его словам, республика, обладающая большой территорией, получает "где-то в шесть-семь раз меньше, чем …регионы центральной части страны".

По данным департамента по лесным отношениям, с начала пожароопасного сезона 2018 года приняты меры по тушению 168 лесных пожаров, пройденная огнем площадь составила 109 307,29 гектара.

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