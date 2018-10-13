SafeNet: Россия планирует занять 10% мирового рынка систем безопасности

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия в ближайшие пять лет хочет занять 10% глобального рынка систем безопасности, рассказал в интервью РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

SafeNet — направление в рамках национальной программы "Цифровая экономика", которое отвечает за рынок новых персональных систем безопасности.

"В начале пути, когда мы только формировали концепцию дорожной карты SafeNet, мы ставили себе задачу получить 5% мирового рынка безопасности, теперь мы себе ставим задачу получить 15% рынка. В ближайшие пять лет мы постараемся хотя бы 10% получить", — заявил эксперт.

По словам Макарова, сейчас на долю стран с развитой экономикой приходится 60% рынка систем безопасности, а остальные 40% делят страны с развивающимися рынками.

Рынок оборудования и систем безопасности включает в себя программное обеспечение, технологии и устройства, которые позволяют сохранять конфиденциальность, доступность и учет важной информации и связанных с ней процессов.