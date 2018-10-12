В ЦБ прокомментировали план по дедолларизации

НУСА ДУА (ИНДОНЕЗИЯ), 12 окт — РИА Новости. План властей РФ по дедолларизации не имеет целевого уровня использования доллара в экономике, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"ЦБ уже несколько лет реализует политику дедолларизации, даже в целом девалютизации. С точки зрения ЦБ важна девалютизация, мы уже меры некоторые реализуем. Целевого уровня — нет, я о таком не слышала", — сообщила Юдаева в кулуарах ежегодных совещаний МВФ и группы Всемирного банка.

Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры по дедолларизации экономики РФ, они носят стимулирующий характер, заявил на прошлой неделе глава МЭР Максим Орешкин. Он отметил, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финансовых рынков, создание систем передачи информации между банками.

На прошлой неделе Минфин также опубликовал законопроект, который смягчает нормы валютного контроля для резидентов РФ, попавших под санкции. Он дает возможность попавшим под санкции российским компаниям осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках. Согласно законопроекту, они смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую. При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что в правительстве никогда не обсуждали валютные ограничения для обычных граждан.

В прошлую пятницу Силуанов заявил, что европейские партнеры уже задумались об отказе от доллара в расчетах с Россией, и что переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США.