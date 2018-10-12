Оборот между Тульской областью и Белоруссией возрос до $134 млн

ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Беларусь за первые девять месяцев 2018 года составил 134 миллиона долларов США, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
По словам Дюмина, активному развитию межрегионального диалога способствует созданная в 2012 году совместная рабочая группа по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь.
Накануне в Минске прошло очередное заседание группы, стороны обсудили конкретные меры взаимодействия в сферах торговли, производственной кооперации, агропромышленного комплекса.
Глава региона отметил, что в России и, в частности в Тульской области, активно развиваются инфраструктурно обеспеченные площадки с льготными режимами налогообложения. Это особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки и технопарки.
"Для активного вовлечения белорусских предпринимателей в программы импортозамещения, сокращения их логистических и операционных затрат при поставках продукции на российский рынок предлагаю рассмотреть возможность предоставления им особых условий при размещении в таких локациях", — сказал губернатор.