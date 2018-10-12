Оборот между Тульской областью и Белоруссией возрос до $134 млн

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства в Могилеве

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства в Могилеве

ТУЛА, 12 окт — РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Беларусь за первые девять месяцев 2018 года составил 134 миллиона долларов США, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщил РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"Республика Беларусь и Тульская область — надежные партнеры, проверенные временем. Нами выстроена эффективная система взаимодействия по многим направлениям. В 2017 году внешнеторговый оборот между Тульской областью и Беларусью составил порядка 167 миллионов долларов США. Это на 84% больше, чем в 2016 году. А за 9 месяцев этого года товарооборот увеличился на 12,8% и составил 134 миллиона долларов США", — заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на пленарном заседании V Форума регионов Беларуси и России "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства", который проходит в Могилеве.

По словам Дюмина, активному развитию межрегионального диалога способствует созданная в 2012 году совместная рабочая группа по координации основных направлений сотрудничества между Тульской областью и Республикой Беларусь.

Накануне в Минске прошло очередное заседание группы, стороны обсудили конкретные меры взаимодействия в сферах торговли, производственной кооперации, агропромышленного комплекса.

Глава региона отметил, что в России и, в частности в Тульской области, активно развиваются инфраструктурно обеспеченные площадки с льготными режимами налогообложения. Это особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, индустриальные парки и технопарки.

"Для активного вовлечения белорусских предпринимателей в программы импортозамещения, сокращения их логистических и операционных затрат при поставках продукции на российский рынок предлагаю рассмотреть возможность предоставления им особых условий при размещении в таких локациях", — сказал губернатор.

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