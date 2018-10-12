Минфин США отложил вступление в силу санкций против En+ и "Русала"

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минфин США продлил сроки для завершения операций с акциями, долговыми инструментами "Русала" и En+, а также контрактов в этими компаниями до 12 декабря, следует из сообщения департамента Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).
"EN+ и Русал обратились в правительство США с предложением существенно изменить корпоративное управление, что потенциально может привести к значительным изменениям в контроле компаний. Поскольку рассмотрение этих предложений продолжается, OFAC продлевает срок действия соответствующих лицензий до 12 декабря", — заявил представитель ведомства.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
В июле En+ Group попросила минфин США временно исключить ее из списка OFAC (управление минфина по контролю за иностранными активами) для реализации заключительного этапа "плана Баркера" по снятию санкций с холдинга. Так называемый "план Баркера" предполагает снижение доли Дерипаски в En+ ниже 50% и прекращение его влияния на совет директоров, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам. В конце апреля En+ сообщила, что Дерипаска собирается реализовать все эти пункты. В мае сам бизнесмен покинул советы директоров En+, а также "Русала".