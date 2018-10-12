Поморье выделит в 2019 году на областную инвестпрограмму 1,9 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт — РИА Новости. На региональную инвестиционную программу Архангельской области на 2019 год выделено 1 миллиард 902 миллиона рублей, что на 12% больше утверждённой суммы текущего года, сообщает РИА Новости пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инвестиции будут направлены на завершение переходящих объектов, а также на обеспечение софинансирования по федеральным субсидиям. Еще более 5,5 миллиарда рублей планируется привлечь из федеральных средств.

В частности, деньги пойдут на строительство объектов образования — около 1,3 миллиарда рублей, столько же — на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство больницы на озере Соловецком, 564 миллиона рублей будет потрачено на работы по программе "Развитие российских космодромов" в Мирном. На реализацию региональной составляющей федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", то есть переселение из аварийного жилья, заложено 1,7 миллиарда рублей.

"На 12 процентов увеличен объём финансирования инвестиционной программы, которая определяет развитие региона. В следующем году по ней запланированы расходы на 57 объектов, 32 из которых являются переходящими. В эксплуатацию в 2019 году планируется ввести 31 объект", — приводит слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова пресс-служба.

По ее информации, глава региона особо отметил программу развития Архангельска как административного центра.

"В рамках программы развития Архангельска в течение ближайших трёх лет мы планируем выделить городу 4 миллиарда 359 миллионов рублей. Из них в 2019 году запланировано инвестировать 1,34 миллиарда рублей. Мы понимаем, что Архангельск это лицо региона. Здесь проводится ряд крупных международных форумов, поэтому областной центр должен соответствовать своему статусу", — отметил губернатор на заседании, посвященном обсуждению проекта областного бюджета на 2019-2021 годы.

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