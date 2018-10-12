Борисов считает недостаточным финансирование морских исследований в России

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Объем финансирования в России исследования мирового океана недостаточен, а флот устарел — средний возраст научных судов составляет 36 лет, рассказал вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллеги в пятницу.

"Без проведения этих исследований невозможно обеспечить устойчивое развитие морской деятельности и национальной безопасности РФ. В то же время именно в этой области у нас накопился ряд проблем. Объем финансирования на сегодняшний день недостаточный для проведения полномасштабных научных исследований мирового океана. Требуются гораздо большие вложения и модернизация научно-исследовательского флота. Сейчас средний возраст научных судов Минобрнауки превышает 36 лет", — сказал он.

На заседании члены коллегии обсудили реализацию национальной морской политики в области морских научных исследований.