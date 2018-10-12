Фонд развития Югры планирует привлечь в ХМАО иностранные компании

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Фонд развития Югры подписал соглашения о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой и Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей, предусматривающие привлечение в регион иностранных компаний, сообщил РИА Новости генеральный директор фонда Роман Генкель на презентации Ханты-Мансийского автономного округа в Торгово-промышленной палате в Москве.

По его словам, в рамках первого соглашения представители компаний из Бельгии и Люксембурга посетят ХМАО в ноябре.

"Для нас это, прежде всего, возможность познакомиться с предприятиями из этих государств. Практика приглашений представителей ТПП у нас уже сформирована. Так в конце октября к нам приедет Франко-российская торгово-промышленная палата, затем представители Российско-германской ТПП посетят нас либо в конце этого года, либо в начале следующего. Задача одна — представить возможности региона для иностранных компаний и либо локализовать их производство в нашем регионе, либо понять, что наш регион может предложить в ответ", — сказал Генкель.

Говоря о соглашении с Русско-азиатским союзом промышленников и предпринимателей, он отметил, что стороны договорились сотрудничать с предприятиями из азиатского региона, в частности из Китая.

"Наших китайских партнеров интересуют проекты в лесопромышленном комплексе ХМАО. Они готовы покупать продукцию, которую мы производим, и рассматривать другие бизнес-предложения. Для нас это очередная возможность пригласить в ХМАО иностранный бизнес", — сообщил директор Фонда развития Югры.

Он добавил, что каждое новое предприятие, начинающее бизнес в регионе, повышает объем иностранных инвестиций в экономику Югры и увеличивает количество рабочих мест. По его словам, сейчас фонд готовит бизнес-предложения для Японской ассоциации предпринимателей.

Выступая на презентации, первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин напомнил, что Югра занимает 14 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России за 2018 год и поднялась на 16 позиций по сравнению с прошлым годом.

"Кроме основной нашей компетенции — добыче нефти, по которой мы занимаем первое место, ХМАО занимает второе место по развитию электроэнергетики, третье место по стране после Москвы и Санкт-Петербурга по социально-экономическому развитию и девятое место по качеству жизни, несмотря на то, что часть территории региона — это районы Крайнего Севера или приравненные к ним. Нам удалось добиться таких показателей благодаря серьезным усилиям властей, предприятий и людей", — сказал Бухтин.

Другие новости региона читайте здесь >>