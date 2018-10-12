Борисов рассказал о буме строительства рыбопромысловых судов

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Государственные субсидии на строительство новых рыбопромысловых судов привели к буму их строительства, заявил вице-премьер Юрий Борисов на заседании Морской коллегии в пятницу.

"Настоящий бум наблюдается в строительстве рыбопромысловых судов. Безусловно, этому способствовали и мероприятия, проводимые в рамках госпрограммы", — сказал он, рассказывая о программе субсидирования строительства рыболовецких судов.

"Объем средств, выделяемых на субсидии, имеет устойчивую тенденцию к росту, однако ещё не полностью покрывает потребности заказчиков судов", — сказал он.