Поморье сформировало бездефицитный бюджет на 2020-2021 годы

АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт — РИА Новости. Правительство Поморья одобрило проект закона "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", на 2020-2021 годы предварительно сформирован бездефицитный бюджет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"С учётом федеральных средств доходы в 2019 году спрогнозированы в объёме 77,2 миллиарда рублей. Расходы за счёт всех источников составят 80,7 миллиарда рублей. Обращаю внимание, что в плановом периоде 2020 и 2021 годов сформирован бездефицитный бюджет", — цитирует пресс-служба министра финансов региона Елену Усачёву.

По ее словам, прогнозируемый объём собственных доходов регионального бюджета Архангельской области на 2019 год определён в сумме 57 миллиардов рублей. В последующие годы предусмотрен рост собственных доходов на семь и десять процентов соответственно.

В бюджете следующего года традиционно увеличатся расходы на зарплату. В текущем году прирост расходов на заработную плату в консолидированном бюджете уже составил 4,8 миллиарда рублей. Половина средств компенсирована из федерального бюджета.

Почти два миллиарда будет выделено на областную инвестиционную программу, на объекты дорожного хозяйства — 366 миллионов рублей, на развитие инженерной инфраструктуры и газификацию — 327 миллионов рублей, 215 миллионов рублей пойдет на жилищное строительство и 268 миллионов — на возведение девяти детских садов и пяти школ.

Инвестиции в сферу здравоохранения составят 245 миллионов рублей. Еще 30 миллионов рублей уйдет на закупку автомобилей скорой помощи. Расходы на обеспечение льготников лекарствами увеличены по сравнению с 2018 годом на 40% или на 450 миллионов рублей.

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