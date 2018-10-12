Россия обсуждает компенсацию Минску потерь от нефтяного налогового маневра

МОГИЛЕВ (Белоруссия), 12 окт — РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают вопрос компенсации потерь для Минска от реализации налогового маневра, российская сторона ждет предложений от коллег, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Ранее в пятницу вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск с 1 ноября начнет консультации с Москвой по компенсации потерь белорусского бюджета от налогового маневра в РФ.

"Действительно, мы сейчас с партнерами из Белоруссии, с коллегами готовим предложения по финансовым нашим взаимоотношениям в результате реализации налогового маневра. Пока еще договоренностей нет, пока мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения. И в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня подготовим предложение для руководства правительства РФ", — сказал Силуанов.

По оценке Минфина Белоруссии, потери бюджета этой страны из-за налогового маневра РФ в 2019 году оцениваются в 300 миллионов долларов. Дополнительные издержки у белорусской стороны возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

"Сейчас пока нет суммы. Пока мы договорились, что на следующей неделе представят нам предложения", — заметил также Силуанов.

В России в 2019–2024 годах будет реализован налоговый маневр в нефтяной отрасли, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Белоруссия ежегодно импортирует из РФ 24 миллиона тонн нефти, из которых реэкспортирует 6 миллионов тонн, а остальное перерабатывает сама.