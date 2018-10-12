В России считают, что Абхазии нужен рост ее собственных доходов

СУХУМ, 12 окт — РИА Новости. Россия считает, что соотношение помощи из российского бюджета и собственных доходов Абхазии должно меняться в пользу последних, заявил замминистра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.

"Те показатели, которые есть сегодня по наполнению бюджета (Абхазии), когда составляющая российской помощи все-таки значительная, — пропорция должна меняться. Абхазия должна продолжать… Уже есть рост, у нас получилось за 10 лет порядка 5-6 раз (рост доходов бюджета Абхазии) На протяжении 10 лет рост и так уже значительный, но должен быть еще больше", — заявил Кошин на пресс-конференции на Девятом абхазско-российском деловом форуме.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.