Лукашенко призвал продолжить устранять ограничения в торговле с Россией

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Могилеве. 12 октября 2018

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Могилеве. 12 октября 2018

МОГИЛЕВ, 12 окт – РИА Новости. Минску и Москве нужно продолжить работу над устранением ограничений во взаимной торговле, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин в пятницу принимают участие в пленарном заседании V Форума регионов двух стран, который проходит в белорусском Могилеве.

"Нашими главными задачами продолжают оставаться устранение всяких ограничений во взаимной торговле и обеспечение равных условий деятельности хозяйствующих субъектов. Скажу откровенно: хотелось бы, чтобы мы с президентом России вдвоем меньше занимались теми проблемами, которые должны решаться на уровне правительств, ведомств, министерств и регионов", — заявил Лукашенко.

По его словам, наиболее чувствительный вопрос – это сотрудничество в агрокомплексе. Лукашенко обратил внимание, что во многих регионах России белорусов знают "как добросовестных и надежных партнеров, а белорусские продукты ценят и любят". "Бывает, зачастую совместная работа по повышению качества экспортируемого продовольствия подменяется ограничительными мерами. Но мы наконец-то в канун этого форума договорились о том, как будем развязывать подобные проблемы. Притом договорились однозначно, и это поддержано правительствами двух стран", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также назвал перспективными направления сотрудничества строительную сферу, отметив, что белорусские строители могут качественно возвести любые объекты социальной инфраструктуры. "По-прежнему остается актуальной тема проведения согласованной политики в промышленной сфере и углубления кооперации. Важнейшим приоритетом межрегионального взаимодействия является реализация производственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообработке, пищевой, легкой промышленности", — отметил Лукашенко.

По его мнению, следует обеспечить "необходимую загрузку уже действующих предприятий путем создания совместных программ по импортозамещению", тогда производства смогут развиваться в интересах двух стран.